李克強5日於十四屆全國人大一次會議開幕會上，發表政府工作報告。（央視新聞截圖）。

大陸國務院總理李克強今日發表政府工作報告，他在談及外交工作時表示，中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路，且堅定奉行互利共贏的開放戰略。

針對今年的對外關係，李克強說，「我們要堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路，堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，堅定奉行互利共贏的開放戰略，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國願同國際社會一道落實全球發展倡議、全球安全倡議，弘揚全人類共同價值，攜手推動構建人類命運共同體，維護世界和平和地區穩定。」

另回顧過去5年的政府工作，李克強指出，中國特色大國外交全面推進。習近平等黨和國家領導人出訪多國，通過線上和線下方式出席二十國集團領導人峰會、亞太經合組織領導人非正式會議、聯合國成立75周年系列高級別會議、東亞合作領導人系列會議、中歐領導人會晤等一系列重大外交活動。成功舉辦上合組織青島峰會、金磚國家領導人會晤、全球發展高層對話會、「一帶一路」國際合作高峰論壇、中非合作論壇北京峰會等多場重大主場外交活動。

李克強續指，「堅持敢於鬥爭、善於鬥爭，堅決維護我國主權、安全、發展利益。積極拓展全球夥伴關係，致力於建設開放型世界經濟，維護多邊主義，推動構建人類命運共同體。中國作為負責任大國，在推進國際抗疫合作、解決全球性挑戰和地區熱點問題上發揮了重要建設性作用，為促進世界和平與發展作出重要貢獻。」