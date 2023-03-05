高雄市旗山區龍肚警方日前攔查一對男女騎乘的機車闖紅燈，經查發現兩人竟然是一對夫妻通緝犯，在警方盤查過程中，兩人還謊報他人的身分證號，意圖躲避警方查緝。警方訊後，移送橋頭地檢署歸案。

旗山龍肚警方於3月3日深夜11時許巡邏時，在泰安、美興路口見一男子騎電動機車後載一名女子，遇路口紅燈未停車直闖而過。警員立即上前攔查，意外發現這對通緝犯。

在盤查過程中，黃姓男子還謊報後座林姓女子胞弟身分證號，但經警方查證資料庫，完全不像眼前的黃男，黃男又辯稱自己因肝病看起來比實際年齡蒼老；另林女則謊報其堂姐的身分證號。

兩人起初還稱關係是堂姐弟，但警方查證後，發現透過兩人報的身分字號其戶籍地遠在雲林西螺鎮，警方詢問為何會來高雄美濃時，兩人卻答不出來、語焉不詳，員警察覺有異，於是將兩人帶回調查。

經查，黃姓男子的真實身分為44歲毒品通緝犯，且被判12年徒刑；40歲林女也是被判3個月徒刑的毒品案通緝犯；且黃、林二人為夫妻關係，戶籍地在岡山區，因通緝身份不敢返家，只能在美濃地區四處躲藏打零工。警方訊後，將兩人移送橋頭地檢署歸案。

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