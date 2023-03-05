國泰飯店觀光事業目前擁有7處據點，包括都會型飯店「COZZI和逸」台北民生、台北忠孝、台南西門、高雄中山及「COZZI Blu」和逸桃園館，精品酒店「MADISON慕軒」及委託萬豪國際集團經營的「台北國泰萬怡酒店」，客房總數達1231間。

國泰飯店觀光事業今年「繼承者『實』踐計畫」包括營運、後勤等7個部門單位，涵蓋業務行銷、活動、客務、房務、廚務、餐廳及工程，預計提供半年至1年的培訓計畫，且享有薪資與公司福利，提供實習生轉正職保障，還有機會加入「未來領袖計畫」成為基層主管。

國泰飯店觀光事業表示，今年實習生招募活動廣邀各領域校園人才，全台各大院校不限科系皆可報名，盼讓在校生可透過企業實習方式，學習專業職能並深入瞭解飯店產業，在畢業後更提供留任續年資的保障，讓實習生畢業即就業。

今年招募活動特邀飯店館長及優秀資深前輩現場解憂，透過職人沙龍和經驗談分享，讓學生們能更瞭解工作職務內容、未來學習成長，並幫助解惑工作疑問。現場還可進行個人特質測評，透過特質分析協助學生診斷職涯，提供專人指導建議，協助Z世代提前銜接職場。

國泰飯店觀光事業，集團擁有完整的人才訓練發展體系，旗下飯店也提供多元輪調機會，對實習生而言可在此學習到不同技能，並提前培育專業成為正職員工。而年輕世代充滿創新，能互相刺激、為團隊注入新鮮活力。