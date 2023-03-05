新一代機架式、直立式及多節點PowerEdge伺服器採用第4代Intel Xeon可擴充處理器，同時增加如新的Smart Flow設計等多項Dell軟體及工程優化，以有效提升能源及成本效益。企業可透過更完整的Dell APEX即服務方案，在盡量降低風險的前提下，充分發揮運算資源效益，實現更有效的IT營運。

戴爾基礎架構解決方案事業群總裁 Jeff Boudreau表示：「客戶要求擁有易於管理、功能完備且高效率的伺服器，全新一代Dell PowerEdge伺服器具備更多的創新，除了提供更好的能耗、效能及可靠性外，同時也簡化了客戶部署零信任的方式，進而提升IT環境的安全性。」

此次推出的Dell PowerEdge HS5610與HS5620伺服器，專為雲端服務業者提供易於管理大規模、多品牌伺服器資料中心的客製化優化解決方案。此全新兩款雙插槽伺服器皆擁有1U及2U機型可供選擇，包含冷通道可維修配置。此外，可採用基於OpenBMC的系統管理解決方案的Dell Open Server Manager，可簡化多品牌伺服器的管理。

包含Dell PowerEdge R760在內的新一代PowerEdge伺服器提供更佳效能，採用具備Intel Deep Learning Boost及Advanced Matrix Extensions的第4代Intel Xeon可擴充處理器，提供高達2.9倍的AI推論（inferencing） 。與前一代產品相比，PowerEdge R760在單一伺服器上可增加20% 的VDI用戶及超過50% SAP銷售與分銷（Sales & Distribution）用戶。客戶可以選配搭載NVIDIA Bluefield-2數據處理單元的PowerEdge伺服器，以擁有額外的卸載、加速與工作負載隔離功能，提高私有雲、混合雲與多雲部署的能源效率。

Dell PowerEdge伺服器採用永續設計，與採用Intel Xeon可擴充處理器的第14代PowerEdge伺服器相比，效能不僅提高三倍、更有效地節省所需的佔地面積，亦提供了更強大與更高效的技術。主要亮點包括：

Dell Smart Flow設計 — 相較於前一代伺服器，Dell智能冷卻（Smart Cooling）套件的此項新增功能，可增加氣流量並減少52%風扇功率[vi]。Dell Smart Flow設計透過降低冷卻系統所需的功率，來提升伺服器效能及資料中心效率。

Dell OpenManage Enterprise Power Manager 3.0軟體 — 客戶可更好地管理效率及冷卻目標、監控碳排放並將功率上限最高提升82%的速度，節省整體能耗。透過優化後的永續性目標工具，協助客戶判斷整體伺服器使用狀況、虛擬機及設備耗能、液冷系統洩漏偵測等。