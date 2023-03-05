大學時住學生宿舍，為何能海撈數百萬元？大陸一名王姓男子發揮超級商業頭腦，狂做同學生意，最後竟讓他賺進不只一桶金，大學畢業後直接買房，誇張行徑讓不少人傻眼。

根據大陸媒體報導，王男分享，他在四川大學念化工系時選擇住宿，為了賺錢，他去批發市場買零食，然後發給各宿舍，同時訂下「吃完再給錢」的試賣規定，沒想到學生們一試成主顧，生意越做越大。

王男開始招募同學兼職，只要賣出零食，就能獲得抽成。巔峰時期，他底下居然有100多名兼職賣零食的同學，光賣零食，就有30萬人民幣（約新台幣133萬元）收入。

後來，有鑑於許多畢業生會把教科書當垃圾賣掉，他便做起二手書生意，媒合買不起新書的同學和準備賣書的畢業生，除了交易書籍，也有學生會在平台尋找付費的「學霸輔導服務」。

經營2年後，王男註冊了一間公司，專門提供商業輔導服務，同時參加許多創業競賽，努力賺獎學金。當他大學畢業時，戶頭裡已有約100萬人民幣（約新台幣444萬元），一畢業就買房子。