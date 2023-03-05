大陸國務院總理李克強5日發布任內最後一次政府工作報告，就今年經濟發展上，將把恢復和擴大消費擺在優先位置。（截自央視）

大陸第十四屆全國人大一次會議5日上午9點舉行開幕式，由大陸國務院總理李克強發布任內最後一次的2023年政府工作報告。針對今年經濟發展重點，李克強在報告中指出，將著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置，並透過多種管道增加城鄉居民收入，穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復。

另外報告中也提到，政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券3.8兆元人民幣，並加快實施「十四五」重大工程，實施城市更新行動，促進區域優勢互補、各展其長，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板專案建設，激發民間投資活力。

在產業建設方面，李克強表示，將加快建設現代化產業體系，圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關與加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產。

同時加快傳統產業和中小企業數位化轉型，著力提升高端化、智慧化、綠色化水準，加快前沿技術研發和應用推廣，完善現代物流體系並大力發展數位經濟，提升常態化監管水準，支持平台經濟發展。