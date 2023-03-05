洗髮是每個人自我清潔的一部分，不過，洗髮可不是用洗髮精抹、搓、沖即可，衛福部食藥署傳授「正確洗髮4步驟」，包括要先將洗髮精倒在手上、以水稀釋後抹於頭髮上，再用指腹按摩頭皮，而非將洗髮精直接倒在頭皮上，也不能用「指甲」抓頭皮。此外，洗頭髮時，頭髮與頭皮都要徹底清潔。

食藥署在其臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」提供民眾正確洗髮4步驟：

1. 首先將頭髮以約37度的溫水沾濕。

2. 將適量洗髮精倒在手上，加水稀釋後抹於頭髮上。

3. 再用指腹按摩頭皮數分鐘，隨後沖洗乾淨。

4. 最後使用吹風機時，應用溫冷風，吹風機與頭髮距離10~20公分的距離。

此外，食藥署表示，一般人常提的洗頭，其實是包括洗頭髮與洗頭皮，因為頭皮才是讓頭髮油膩關鍵，頭髮會油是因為頭皮出油後，隨著汗水或是摸頭髮的過程，把油脂帶到頭髮上，因此若只是清潔頭髮、未洗頭皮，過一陣子頭髮還是會顯得油膩，因此洗頭皮也是洗髮的重要一環。至於洗頭髮的頻率，食藥署表示，一般活動量建議每2~3天就要洗頭，若當天活動量大、頭皮有出汗出油，則建議當天就要洗頭。