藝人納豆（林郁智）2022年初因腦出血緊急送醫，在女友依依的陪伴下，經過數月治療和休養，今年1月短暫現身攝影棚錄製《同學來了》；事隔近一個月，他昨（4）日在臉書分享最新近況，吸引超過2萬粉絲按讚。

納豆距上次更新動態已是一個月前，昨（4）日曬出與依依的甜蜜合照曝光近況，原來近日與依依到日本旅遊，只見兩人面對著富士山盪鞦韆，寫下：「一起奔向全宇宙！先從富士山開始！」發文放閃吸引2.7萬人按讚，可見納豆的恢復狀況良好。

貼文一出，網友紛紛留言表示羨慕，「納豆，看到你能恢復的這麼好，真為你開心」、「我也要跟你們奔向幸福的宇宙」、「以前的豆哥是拼命賺錢，現在的豆哥是珍惜生活」、「好美的風景啊」。

納豆上個月曾在臉書貼出回電視台主持的照片，他與主持搭檔阿Ken、安心亞開心合照，表示期待正式回歸。但當時製作單位只是先測試他的體力，回歸時間仍在討論中，製作單位表示：「是否恢復常態，雙方仍會視納豆的身體狀況，再溝通討論，這段期間會由風田、無尊、張立東等輪流代班主持。」讓粉絲期待納豆重拾主持棒的那天。