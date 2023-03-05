基隆市長謝國樑4日表示，基隆捷運的地方負擔款，由17.7億元暴增為53.86億元，等於翻了3倍，將使基隆市走進「財政黑暗期」。對此，內政部長林右昌幕僚，前基隆市府發言人游本明表示，基隆市財政狀況改善很多，基捷好不容易要成真，需要大家一起努力。

游本明表示，基隆捷運由基隆市負擔的地方分攤金額，從原本的17.7億元增加為53.86億元，最主要的原因在於去年基隆市財政變好，財政等級由第四級調升為第三級，中央補助地方的比例調降；另外還有營建物價上漲與用地費增加的因素。

游本明說，林右昌在基隆市長任內大幅減債，基隆市債務從剛上任時的124億元降為67億元，而且今年中央統籌分配稅款還多給了基隆約10億元。據了解目前基隆財政狀況比起以前已經改善很多。基隆捷運從無到第一階段環評通過，真的很不容易，需要大家一起繼續努力！

基隆市長謝國樑4日晚間表示，基隆捷運在基隆市地方要負擔的額度，竟從17.7億暴增成53.86億，讓他感到晴天霹靂，不太能接受。他認為，基隆市目前負債大約還有70億，如果暴增將近54億，那債務一次就增加了快要8成，相信這是市民和前市長林右昌不樂見的。

謝國樑說，在前市長林右昌卸任前，有出過一篇公文給中央建議，表示基隆捷運是中央主政辦理的重大建設，經費分攤原則不應採「補助」方式，應就國土發展的角度，由中央負擔建設、開發及營運階段之經費。謝國樑認為，就這篇公文的角度與立場他是認同的，也希望現在是內政部長的林右昌可以一起來促成。