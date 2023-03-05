日本女星蘆田愛菜自3歳進入演藝圈6歲就主演連續劇，因此被封為「最萌童星」、「天才小童星」，不過近年來她減少演藝工作將重心放在學業上，如今成績優異的她，爆出已考上慶應大學法學院政治學科（系），且即將在今（2023）年春天入學。

根據日媒《Daily Sport》報導，蘆田愛菜目前就讀慶應大學高中部，據悉該校將會綜合三年來的學業成績，讓成績優異的學生可以選擇直升慶應大學，而自國中以來從未缺課且成績優異的她，根據知情人士透露，她選擇直升該大學的法學院政治學科（系）。

事實上，先前曾有消息傳出，蘆田愛菜的目標是醫學部，希望未來能成為藥劑師或病理學家，但蘆田愛菜似乎在高中期間改變志向，從高二起就沒有選修醫學院必修的「化學」，所以最後並沒有直升慶應大學醫學部。

然而，過去日本媒體《週刊女性PRIME》曾報導，蘆田愛菜的父母是知名銀行公司的人才，因此非常重視女兒的教育，所以從小就培養她閱讀的習慣，曾與她合作拍戲的工作人員透露，蘆田愛菜在拍戲空檔都一直在看書，因此培養出她豐富的表達能力，一年讀超過100本書籍的她，在談吐上都被民眾稱作年輕學子的榜樣，如今將成大學生，之後將持續會兼顧演藝圈的工作，被形容「超級二刀流女大生」。