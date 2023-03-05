香港40歲女星莊韻澄（Xenia，原名莊端兒）2013年參選《香港珠寶小姐》，獲得季軍及最親善小姐後開始受關注，除了是演員也跨足主持領域，成為網路節目主播，相當有人氣。雖然已經結婚並育有1子，但還是不改火辣作風。近日，莊韻澄上傳多支公開化妝師有多辛苦的影片，卻意外引起網友羨慕：「我終於找到dream job（夢想職業）！」

香港39歲女星莊韻澄外型性感，擁有火辣的E級上圍，更在社群網站秀出養眼照，吸引超過15萬粉絲追蹤。在感情方面，她於2020年公開宣布與小5歲圈外男友Joe交往，沒想到一個月後就火速登記結婚，她更在社群網站與大家分享結婚喜悅。

婚後，她也不改大膽火辣作風，近日莊韻澄在IG上傳多支短影片，公開化妝師工作到底有多辛苦：「做化妝師真辛苦，要幫人按摩胸口」、「辛苦阿姨，畫完臉還要畫身體。」，只見影片中的她穿著金光閃閃的禮服，極低的領口秀出深邃的事業線，化妝師不但用刷具掃過她性感迷人的鎖骨，甚至直接雙手幫忙按壓酥胸，香豔的畫面令人大噴鼻血。

莊韻澄也大開玩笑在影片中講明是「是福利時間！」，許多網友紛紛留言表示：「我終於找到dream job（夢想職業）」、「真的看不出41歲！」、「辣到流鼻水。」而化妝師美麗的容貌也引起大家關注，被大家力讚：「化妝師也美。」