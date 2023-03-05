全球最強護照換人，阿拉伯聯合大公國（UAE）擠下盧森堡，被美國企業Nomad Capitalist評選為2023全球最強護照。阿拉伯聯合大公國從去年的第35名，一次躍升成冠軍，關鍵原因在於擴大讓外國人申請雙重國籍。台灣則倒退3名至72名。

🇦🇪 Our 2023 Passport Index launched yesterday and thrilled to announce that the UAE passport has taken the top spot as the most powerful passport in the world! Proud to provide valuable insights to global citizens seeking greater freedom and mobility. https://t.co/TYIPkfRwXb — Nomad Capitalist (@nomadcapitalist) March 3, 2023

美媒CNBC報導，美國稅務與移民諮詢公司「Nomad Capitalist」日前公布2023全球最強護照排名，阿拉伯聯合大公國從去（2022）年的第35名一次攀上冠軍，首次擠進前10名，就擠下去年冠軍盧森堡。

有別於其他機構主要以免簽數來評估一國護照好用程度，Nomad Capitalist評估包括免簽數、賦稅、一國觀感、雙重國籍及個人自由程度等5項標準，前2者權重分別占50%、20%，後3項各占10%。

Nomad Capitalist營運與銷售總監沃伊諾維琪（Jovana Vojinovic）解釋，賦稅指的是一國對公民的課稅稅率，以及是否向海外公民課稅；觀感則是衡量主觀感受及客觀數據，包括參考「全球幸福報告」、人權發展指數等，最基本的參考標準是，在機場是否受到騷擾；雙重國籍項目則是衡量公民能否取得第2國公民身分，以及外國人能否歸化為國民。

Nomad Capitalist報告寫道，阿拉伯聯合大公國之所以一年內躍升至全球最強護照，主因在於近年來鬆綁讓外國人申請雙重國籍，輔以能自由旅行、友善的經商環境及賦稅體系。

沃伊諾維琪形容阿拉伯聯合大公國護照是「這10年的贏家」，過去10年新增106國免簽，同時也是「零稅率國家」。她說，過去有許多客戶擔心阿拉伯聯合大公國的法律、不確定是否安全，不過一年來外界的觀感已有所轉變，許多富人、名人搬過去，現在客戶漸漸發現當地有非常自由的簽證政策、非常歡迎外國人及投資，「（它）幾乎成為加密貨幣行業人士的首選。」

Nomad Capitalist評分的2至10名依序為盧森堡、瑞士、愛爾蘭、葡萄牙、德國、捷克、紐西蘭、瑞典、芬蘭及荷蘭。

台灣則從第69後退至72名。亞洲國家中以南韓的21名排名最前，其次是新加坡的第30名，日本排名第38。值得注意的是，新加坡從去年的第9一口氣降至30名，南韓也從第12降至第21，日本從18倒退至38。