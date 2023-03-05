全球最強護照換人，阿拉伯聯合大公國（UAE）擠下盧森堡，被美國企業Nomad Capitalist評選為2023全球最強護照。阿拉伯聯合大公國從去年的第35名，一次躍升成冠軍，關鍵原因在於擴大讓外國人申請雙重國籍。台灣則倒退3名至72名。
美媒CNBC報導，美國稅務與移民諮詢公司「Nomad Capitalist」日前公布2023全球最強護照排名，阿拉伯聯合大公國從去（2022）年的第35名一次攀上冠軍，首次擠進前10名，就擠下去年冠軍盧森堡。
有別於其他機構主要以免簽數來評估一國護照好用程度，Nomad Capitalist評估包括免簽數、賦稅、一國觀感、雙重國籍及個人自由程度等5項標準，前2者權重分別占50%、20%，後3項各占10%。
Nomad Capitalist營運與銷售總監沃伊諾維琪（Jovana Vojinovic）解釋，賦稅指的是一國對公民的課稅稅率，以及是否向海外公民課稅；觀感則是衡量主觀感受及客觀數據，包括參考「全球幸福報告」、人權發展指數等，最基本的參考標準是，在機場是否受到騷擾；雙重國籍項目則是衡量公民能否取得第2國公民身分，以及外國人能否歸化為國民。
Nomad Capitalist報告寫道，阿拉伯聯合大公國之所以一年內躍升至全球最強護照，主因在於近年來鬆綁讓外國人申請雙重國籍，輔以能自由旅行、友善的經商環境及賦稅體系。
沃伊諾維琪形容阿拉伯聯合大公國護照是「這10年的贏家」，過去10年新增106國免簽，同時也是「零稅率國家」。她說，過去有許多客戶擔心阿拉伯聯合大公國的法律、不確定是否安全，不過一年來外界的觀感已有所轉變，許多富人、名人搬過去，現在客戶漸漸發現當地有非常自由的簽證政策、非常歡迎外國人及投資，「（它）幾乎成為加密貨幣行業人士的首選。」
Nomad Capitalist評分的2至10名依序為盧森堡、瑞士、愛爾蘭、葡萄牙、德國、捷克、紐西蘭、瑞典、芬蘭及荷蘭。
台灣則從第69後退至72名。亞洲國家中以南韓的21名排名最前，其次是新加坡的第30名，日本排名第38。值得注意的是，新加坡從去年的第9一口氣降至30名，南韓也從第12降至第21，日本從18倒退至38。
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