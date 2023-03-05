李克強在政府工作報告中表示，大陸發展不平衡不充分問題仍然突出，坦言當前面臨諸多「困難挑戰」。（央視新聞截圖）

第14屆大陸全國人民代表大會第一次會議5日在北京展開，大陸國務院總理李克強表示，大陸是一個開發中大國，發展不平衡不充分問題仍然突出，坦言當前發展面臨諸多「困難挑戰」，如外部環境不確定性加大，大陸經濟增長企穩向上基礎尚需鞏固，發展仍有不少體制機制障礙等。

新華社報導，李克強首先在政府工作報告中指出，這些年大陸發展取得的成就，是以習近平同志為核心的黨中央堅強領導的結果，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果，是全黨全軍全國各族人民團結奮鬥的結果。

李克強話鋒一轉說，在看到發展成就的同時，我們也清醒認識到，大陸是一個發展中大國，仍處於社會主義初級階段，發展不平衡不充分問題仍然突出。當前發展面臨諸多困難挑戰。外部環境不確定性加大，全球通膨仍處於高位，世界經濟和貿易增長動能減弱，外部打壓遏制不斷上升。

李克強坦言，大陸經濟增長企穩向上基礎尚需鞏固，需求不足仍是突出矛盾，民間投資和民營企業預期不穩，中小微企業和個體工商戶有不少困難，穩就業任務艱鉅，一些基層財政收支矛盾較大。房地產市場風險隱患較多，一些中小金融機構風險暴露。

李克強進一步指出，發展仍有不少體制機制障礙。科技創新能力還不強。生態環境保護任重道遠。防災減災等城鄉基礎設施仍有明顯薄弱環節。一些民生領域存在不少短板。形式主義、官僚主義現象仍較突出。一些領域、行業、地方腐敗現象時有發生。人民群眾對政府工作還有一些意見和建議應予重視。要直面問題挑戰，盡心竭力改進政府工作，不負人民重托。