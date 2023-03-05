來自大陸的國際超模劉雯（Liu Wen）擁有179公分的高挑身材，以及極具特色的東方臉孔，她是史上第一位走上維多利亞的秘密時尚秀的亞裔模特兒，因此被譽為大陸模特兒的「四大金剛」之一，在國際間有著超高知名度，曾被外媒盛讚是「中國第一個超模」。而近期忙著跑時裝周的她，日前也登上比利時服裝設計師安·迪穆拉米斯特（Ann Demeulemeester）的時裝周伸展台，穿著火辣的她露出大片裸肌，但網友看到後卻忍不住吐槽。

劉雯近日受邀登上比利時服裝設計師安·迪穆拉米斯特的時裝周伸展台，當她一出場就立刻受到眾人矚目。當時劉雯穿著一件黑色連身裙，胸前使用交叉造型遮住重點部位的性感設計，使她結實又平坦的腹部曲線完美呈現，性感的南半球也若隱若現相當性感，但她凹陷的雙頰及瘦到見骨的直角肩卻意外吸引網友注意，大家看到照片後都紛紛表示「太太太太太瘦了超模好辛苦」、「這瘦的骨頭都出來了」、「找的這份辛苦錢」、「這有點瘦過頭了」、「瘦成這樣真得好看嗎？」、「其實我覺得有點可怕」、「雙頰都凹下去了」、「撐完時裝周希望她能好好吃飯」、「超模都一定要這麼瘦嗎」、「我看了都心疼」、「太瘦好不健康啊」意外引發話題。

事實上，劉雯去年參加品牌活動時，穿著白色細肩帶上衣搭配同色系長褲的她，便因胸前露出整排肋骨，而引發過瘦的爭議，但劉雯始終沒有對外說明，如今登上伸展台雙頰又瘦到凹陷，令不少粉絲看了相當心疼。