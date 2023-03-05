花蓮高工原舞隊以優美舞姿、生動表情，惟妙惟肖的呈現阿美族傳統姻緣儀式「Pakiting」，從各縣市舞林高手中脫穎而出，拿下全國學生舞蹈比賽民俗舞高中職丙組特優冠軍。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

全國學生舞蹈比賽甫落幕，成軍13年的花蓮高工原舞隊以優美舞姿、生動表情，惟妙惟肖的呈現阿美族傳統姻緣儀式「Pakiting」，廣獲評審青睞奪下91.4分，不僅破原舞隊歷年高分紀錄，更在各縣市舞林高手中脫穎而出，拿下民俗舞高中職丙組特優冠軍。

花工原舞隊今年於全國學生舞蹈比賽演出的舞碼為「Pakiting」，阿美族語的意思為牽連、拴住與連接，代表牽起姻緣的儀式，由多次獲得最佳編舞獎肯定的老師田姈琋，以5幕「Fiko口釀之酒」、「Mi’adop獵捕之勞」、「Paketed責任加身」、「Mifanaw異體同心」，及「Pakiting牽起 拴住」，講述青年男女成長、承擔責任與結為佳偶的故事。

舞蹈一開始，由青年們舞動臀鈴展開序幕「Tanfur臀鈴之吟」，象徵祈求通過晉階儀式，接著第一幕上演部落女子用唾液發酵美味酒水，獻給於通過祭典考驗者享用；第二幕表現部落青年手持漁網的辛苦勞作；第三幕表現級長要通過訓誡儀式的考驗；第四幕為青年與珍視同袍緊密拴住彼此的手，作為團結一心的證明；第五幕則是舞碼精髓，青年展現男子氣概牽起心儀女子的手，象徵準備「嫁」她的決心，如實表現阿美族母系社會的特質。

花工表示，原舞隊今年因舞碼深具故事性，演出中每個眼波流轉、臉部表情及肢體動作，都必須契合故事情境，學生們為了呈現最完美的演出，除利用每周社團課練習，更把握午休、放學及假日空檔時間精進舞蹈，校園內時常可聽到練習時的悠揚樂音及威武吶喊。

隨隊活動組長洪雅欣說，比賽當天氣候寒冷，同學們僅穿著單薄的傳統服飾，在寒風刺骨中排練，且有位男同學因演出時已於舞台上摔傷，但因敬業精神，咬牙堅持到表演結束，直到完賽後無法行走才被同儕扛下台，在醫務室痛到掉淚，讚嘆「原舞隊的精神令人感佩」。

花工校長黃鴻穎表示，原舞隊成軍迄今邁入第13年，時常利用樂舞講述原住民的祭典與神話，透過高亢嘹亮的歌曲，舞者臨摹祖先的躍動，描繪出原住民獨特的姿態與精神，今年學生為達成創新舞碼，日以繼夜密集練習，以「台上一分鐘台下十年功」努力不懈的精神，於全國賽事屢獲佳績，今年還獲邀到台灣燈會開場表演，期盼原舞隊未來能持續秉持傳承文化的初心，傳揚原住民文化。