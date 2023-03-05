古巴外野名將塞佩達（Frederich Cepeda）參加過4屆經典賽，出賽25場，他累積的32支安打、23打點、8支二壘打、22次保送皆是最高紀錄。前日本隊投手松坂大輔是經典賽成績最好的投手，左右開弓的塞佩達可說是賽史最厲害的打者之一，他生涯沒有前往美國職棒，曾被評價為「大聯盟以外的最優秀打者」。

2006年首屆經典賽就是日本與古巴打冠軍戰，塞佩達在8局下的兩分全壘打將比數追到5比6，打得日本武士冷汗直流。後來日本隊在9局上拿了4分才驚險守住勝利。塞佩達在2009年經典賽甚至維持恐怖的5成打擊率，另外在2004年雅典奧運幫助古巴摘金，日本隊強投松坂大輔和達比修有也擋不住他。

塞佩達在少棒時期去過日本比賽，留下深刻印象，2014年他以「古巴隊第四棒」的威名加盟日職讀賣巨人，在古巴政府允許下賺取高薪，但是打了兩季都表現不佳。2017年經典賽，最後一次參賽的塞佩達已經是個老將，只擊出1安打、獲得7次保送。

巔峰時期的塞佩達擁有犀利的選球能力，在古巴棒球聯賽和另外一位名將葛瑞奧（Yuli Gurriel）組成強力的打線，後來葛瑞奧趁著在多明尼加比賽的時候成功逃到海地，最後進入美國打大聯盟（休士頓太空人）。塞佩達長年留在古巴，他曾說：「金錢不是我打棒球的原因。」「感謝上帝讓我有個精彩的生涯，我已經完成自己設下的每個目標。打棒球很快樂，我熱愛棒球。」他在古巴聯賽累積驚人的300轟、2000安。