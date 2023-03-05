北市警罕見查獲5個疑似土製炸藥 31歲男落網稱：單純好奇

台北市警保安大隊日前在大同區延平北路二段與民權西路口執行路檢，31歲楊姓男子騎乘重型機車，經過路檢點時眼神飄忽閃躲，形跡可疑，員警依法攔停實施盤查，先在其口袋查獲安非他命，附帶搜索又在機車車廂內查獲5個疑似土製炸藥及製作土製炸藥的150顆鋼珠，全案依毒品及槍砲罪嫌由轄區大同分局移送偵辦。

31歲楊姓男子曾被查獲毒品與管制刀械，但沒有爆裂物相關前科，上月25日上午他騎乘機車行經北市延平北路二段與民權西路口，碰上保安大隊執行路檢勤務。因他面對員警時神色慌張，警方攔停實施盤查，經楊同意配合警方檢查其所攜帶物品，果然讓警方在他外套口袋查獲2小包安非他命。

接著員警附帶搜索時，竟又在機車車廂內，找到5個疑似土製炸藥，另有150顆用來製作爆裂物的鋼珠。警方擔心他要用來作案，但楊辯稱是單純好奇而嘗試製作，其餘均避重就輕。轄區大同警分局收案移送士林地檢署，並擴大追查楊姓男子有無涉及他案。

北市警保安大指出，隊煙火、鞭炮等為民衆慶祝節慶時常見的物品，不肖歹徒卻意圖將其改造爲危險爆裂物，此類爆裂物主要成份爲黑色火藥，它對磨擦、火花具有高度敏感性，稍有不慎極易發生意外事故。

保安大隊呼籲，自製爆裂物可能造成自身生命危險，更會危害社會安全，且未經許可製作爆裂物依法可處7年以上有期徒刑重罪，切勿因一時好奇而以身試法。

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