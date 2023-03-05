立委羅美玲指出，2024立委選舉，濁水溪線由蔡培慧繼續應戰，烏溪線則視初選登記情況，選出年輕、優質人選。（楊靜茹攝）

民進黨蔡培慧以1925票的些微差距，扳倒國民黨前縣長林明溱，當選南投縣第2選區（濁水溪線）立委，她5日在立委羅美玲等人陪同下展開謝票行程。2024是否參選立委？蔡培慧沒有正面回應，強調會盡快實現鄉親的囑託，並持續在濁水溪線耕耘，有關烏溪線立委人選？將尊重民意，依黨中央的提名機制選出適當人選。

剩下任期如何跟羅美玲分工？蔡培慧說，羅美玲是新住民代表，這段期間跟新住民互動，將協助新住民親屬到台灣合法打工，能有效率解決農業缺工問題，兩人將緊密合作。有關烏溪線佈局，將尊重民意，近期舉行初選機制，一定會符合鄉親期待，選出最好的人選。

立委羅美玲指出，南投縣第2選區（濁水溪線）立委補選蔡培慧表現得很好，相當有成績，2024當然還是蔡培慧繼續角逐濁水溪線立委；有關2024第1選區（濁水溪線）立委人選，目前南投縣議員蔡銘軒、前縣議員葉仁創已私下表態，將視初選登記情況，再依據黨的機制選出年輕、優質的人選。

坊間指出，民進黨中央囑意埔里鎮長廖志城轉戰2024第1選區（濁水溪線）立委，挑戰國民黨老將馬文君？立委羅美玲笑說，她沒聽過，不過歡迎有心想為南投鄉親服務的人，一起加入黨內的良性競爭，強調一定會選出優質的人選應戰。

蔡培慧強調，她促成教學醫院到南投設分院以外，也會協助大型醫院跟地區醫院合作，幫社區醫院進行設備更新，改善醫療品質是第一要務。另爭取老人年金從每月3700元調高至5000元，老農津貼從7500元調高到8500元，另協助灌溉設施、學校設備更新等。以及會同相關單位商討解決南投縣垃圾囤積問題。