超狂阿嬤！踩三輪車迷路横跨2縣市 中彰大橋上找到了

中彰大橋是聯繫台中龍井區和彰化伸港區的重要橋梁，也是劃分2縣的界橋。昨（4）日上午一名家住彰化的8旬阿嬤騎著三輪車在中彰大橋上，跨越2縣市，路過民眾發現她上氣不接下氣、非常吃力，擔心她的安危報警處理，所幸警方趕抵現場後平安護送阿嬤返家。

超狂阿嬤！踩三輪車迷路横跨2縣市，中彰大橋上找到了。(警方提供)

超狂阿嬤！踩三輪車迷路横跨2縣市，中彰大橋上找到了。(警方提供)

據了解，82歲黃姓老婦家住彰化伸港鄉，昨（4）日上午騎著三輪車吃力地騎在中彰大橋上，橫跨2縣市，當時車流眾多、險象環生，有熱心民眾擔心其安危便報警請求協助。

麗水派出所員警王漢清獲報後趕赴現場，將神情茫然且疲憊的黃婦攔下關心，黃婦依稀認得回家的路，但對於姓名、親人姓名與電話均不記得，員警擔心老婦再度迷路，於是護送其沿途尋找家的方向，藉由街景喚起阿嬤的回憶及詢問住家附近里民，順利回到溫暖的家。

烏日分局呼籲，家中長輩若年事已高，記憶力大不從前有減退的現象，應多多留意其行蹤，避免單獨外出，並應隨身佩帶愛心手環或放置家屬聯繫方式之紙條在其口袋，以防如走失能儘速聯絡家屬。