一名女網友表示，公司的新來的女同事是前夫的現任妻子，也就是介入他們婚姻的小三，當年女同事被前夫的甜言蜜語迷惑，以為遇到有錢的小開，以懷孕逼迫他們離婚，結婚才知道全是騙局，現在還要幫忙還債，讓她直呼「謝謝妳讓我早日看清」。

原PO近日於《爆料公社-匿名公社》指出，公司新進的女同事，是她前夫的現任妻子，對方看到她驚訝地說不出話來，她直呼「這種巧合我看連八點檔都不會演吧！」。她回憶，前夫當年和女同事發展婚外情，跟對方謊稱家裡開公司，有錢有車，約會買花、送包包等花招讓女同事暈得團團轉，女同事為了讓自己上位當少奶奶，用懷孕逼他們離婚，婚後才發現是全部都是假的，還要幫忙還錢。

原PO表示，很慶幸和前夫離婚，也謝謝女同事這個小三，「讓我提早看清帶著孩子逃離，不用擔心害怕債主找上門，自己賺錢自己花，和孩子過得自在。」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「她看到妳在這家公司上班，還沒自動離開啊？」、「妳要感謝她，她是妳的大恩人」、「以為搶的是甜美，誰知是苦窯，恭喜妳找到自在」、「看完我笑了」、「渣男配渣女，剛好！恭喜自由」。