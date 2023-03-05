水分是人體重要的成分，因此補充足夠水分相當重要，但醫師提醒，若喝水方式不正確，將會吃進毒素、增加罹癌風險，醫師列舉了6種不正確的喝水方式，包括用塑膠杯裝熱水、塑膠吸管喝熱飲等，因為塑膠製品會溶出一些化學物質，導致人體代謝內分泌失調，增加罹癌風險，例如女性的乳癌、子宮內膜癌，男性則可能出現攝護腺癌及膀胱癌。

高雄榮總職業醫學科主任祝年豐在《健康2.0－名醫觀點》表示，每個人每天應喝2000~3000cc以上的水，因為水可促進血液循環，且當轉換成尿液時可排出毒素或代謝物，但民眾常有6種不正確的喝水方式，包括塑膠杯裝熱水、寶特瓶裝熱水、塑膠水壺裝熱水、塑膠吸管喝熱飲、塑膠袋裝熱湯、塑膠湯匙舀湯。

他說明，因為塑膠製品會溶出一些化學物質，稱為「環境荷爾蒙」，這並非人體真正的荷爾蒙，而是會危害健康的化學物質，會導致代謝內分泌失調，進而出現肥胖增加罹癌風險，例如女性乳癌和子宮內膜癌，男性則可能出現攝護腺癌或膀胱癌。此外，也可能造成性早熟、不孕等問題。

祝年豐表示，環境荷爾蒙常存在於各種塑膠製品，例如保鮮膜，還可能出現在沐浴乳、乳液、清潔劑、殺蟲劑及油墨等。至於如何避免？他表示祝年豐表示，就是減少塑膠製品的使用，若無法避免，建議民眾使用前檢查該器具是否符合法令規範。