南投第二選區立委補選由民進黨蔡培慧險勝國民黨林明溱，前民眾黨中央委員張益贍從這次選舉看出國民黨的3個問題，並直言被外界視為有望披藍袍參選2024年總統的新北市長侯友宜，將成為下一個林明溱。

張益贍昨（4）日於臉書指出，這次南投立委補選，想代表國民黨參戰的游灝沒得選，最後藍營徵召不想選的林明溱，他認為針對2024總統大選，國民黨沒有一套公平的初選機制，最後會不會也徵召至今尚未表態要選的侯友宜？

再來，張益贍提到，當初國民黨徵召林明溱的原因是他民調領先10個百分點，但因他沒有參選決心，最後倒輸2個百分點；而侯友宜3個月前連任成功時時領先副總統賴清德10個百分點，但到最近民調已居於落後，加上他同樣無參選決心，還在等待黨內「黃袍加身」，民調會不會也一路探底？

最後，張益贍分析，國民黨南投敗選是輸在不團結，而侯友宜於黨內無法凝聚深藍、黨外不能壓制民眾黨主席柯文哲，在黨中央更有「朱侯情結」，他預測侯會如同林明溱，只剩下父子兵對抗團結的民進黨大軍，「種種因素都將讓侯友宜成為『下一個林明溱』」。