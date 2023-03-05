北市動物保護處推出「浪愛有保庇」方案，在台北市動物之家認養毛孩並在今年內完成自主寵物保險投保的飼主，即可獲市值1500元超商禮券。台北市議員吳沛憶質疑，台北市長蔣萬安選前承諾打造寵物友善城市，上任後推出「浪愛有包庇」，首波名額限定120份，比過去方案更沒誠意，她批，蔣萬安的三大寵物政見又是一場空，沒看到規畫，根本無心為毛孩謀取福利。

北市動保處近日推出「浪愛有保庇」活動，凡在臺北市動物之家認養過毛小孩，並在今年內為其完成寵物保險投保之飼主，可向動保處申請一份市值1500元的超商禮券，首波活動限定120份。

吳沛憶指出，為促進民眾對犬貓認養意願，台北市過去就有「給浪浪一個家-好險有你」專案，鼓勵民眾認養流浪動物贈送保險，但2020年時議會曾批評，在超過1000件領養案例中，僅有382件完成投保，成效不到4成。

吳沛憶強調，過去寵物保險用送的，成效已不彰顯，蔣萬安推「浪愛有保庇」還要飼主先掏腰包投保，才有機會禮券，不僅無法提升民眾認養意願，限額120份根本是交差了事，無助減輕飼主負擔。

吳沛憶呼籲，蔣萬安選舉時拿毛孩蹭聲量，上任後就該兌現承諾，包括寵物保險、狗狗公園、寵物專車等政見，皆未看到規畫，她炮轟，蔣市長若無心為毛孩，就不要蹭毛孩來騙讚，北市毛小孩日益增加，盼蔣萬安的寵物友善城市政策，不會又是空話一場。