台北市中正高中傑出校友遍布各領域，不只有金管會主委黃天牧，現任僑委會副委員長阮昭雄及勞動部政務次長李俊俋、易飛網集團董事長周育蔚都在列。中正高中校友會將為60周年校慶規畫一系列活動，包含吉他60人大合刷、樂儀隊合體大隊型表演、大型晚宴等活動。

中正高中傑出校友遍布各行各業，除了律師李永然、中華黃頁副總經理孟義超、TutorABC創辦人楊正大，亦包含理律法律事務所合夥律師李家慶、易飛網集團董事長周育蔚、新任雲林縣警察局長林故廷、現任金管會主委黃天牧、現任僑委會副委員長阮昭雄、現任勞動部政務次長李俊俋、名指揮與長號演奏家梁兆豐、名音樂家謝宇威等。

中正高中校友總會日前舉辦春酒聯誼活動，亦順勢為11月份即將到來的60周年校慶暖身。活動由現任理事長楊正大召集，與會者包括創會理事長李永然、榮譽理事長孟義超等人。

楊正大指出，中正高中將在11月迎接創校滿一甲子的新里程碑，又欣逢校友總會成立10週年，具有雙重指標意義。60年時光已培育出海內外超過3萬名中正人或者士中人，過去受母校滋養，現在該由校友們略盡棉薄之力。

他說明，中正高中60周年慶、校友會10周年慶籌備工作已開始運作超過1年，即使防疫期間也從未停歇。目前將集結儀隊、糾察隊、管樂社、航空社、吉他社、書法社等校友力量，將規畫一系列別出心裁的演出和交流，如吉他60人大合刷、專屬紀念品認購，肯定值得期待。

李永然則回憶，中正高中50周年校慶時，他和幾位熱心校友基於支持母校辦學、提攜學弟妹發展的理念創立校友總會，成功在內政部登記立案。從自己草創組織，接任2屆共4年理事長職務，接棒給孟義超榮譽理事長，會務和會眾蒸蒸日上，對母校的支持不遺餘力。

李永然說，楊正大更是不惶多讓，本身企業經營有成，又願意承擔重責，持續引介資源，帶領校友會再創高峰，中正高中校友會轉眼也將屆滿10周年，一路走來都是滿滿感謝。

孟義超強調，中正高中培育出許多優秀人才，不論政界、法界、軍界、教育界、藝術界等，今日大家齊聚一堂除了認同校友會的宗旨，更希望為母校盡份心力。他會全力響應楊正大理事長的號召，協助促成60週年校慶校友樂儀隊合體大隊型表演、大型晚宴活動等社團演出。

他認為，中正高中學生學業成績可能不是同儕中最頂尖優秀的，但是社團參與及活動能力堪稱是佼佼者，自己永遠以身為母校的一分子為榮。