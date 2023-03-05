大陸女星黃婉秋16歲時以電影《劉三姐》中扮演劉三姐走紅，如今她卻傳出4日凌晨3時於桂林醫院重症監護室因搶救治療無效逝世，享壽80歲，對此，著名劇作家魏明倫證實此消息，更轉發黃婉秋生前的最後一條微信，讓許多影迷相當不捨。

根據《北京日報》報導，劇作家魏明倫證實黃婉秋過世的消息，告別式將於明（6）日舉行，而日前他也轉發了黃婉秋在上月19日發出的最後一條微信「我的親人們，我的摯友兄弟姐妹們，以及國內外厚愛我的『劉三姐』影迷朋友們，永別了！我將到天外傳歌去了」。

對此，黃婉秋丈夫何有才2月中旬在接受《封面新聞》採訪時透露，黃婉秋罹患重病，10多天前就已住在普通病房，但卻在3天前因病情加重轉到重症監護室，處於昏迷狀態，如今傳出離世消息令影迷相當不捨「永遠的女神，永遠的歌仙，一路好走」、「一路走好～小時候我奶奶很喜歡看劉三姐，跟著一起看了好多遍」、「祝願黃婉秋老師在天堂裡能繼續自己的劉三姐傳歌事業」。

事實上，黃婉秋為大陸國家一級演員，也是德藝雙馨終身成就獎獲得者，同時是大陸廣西壯族自治區及桂林市非物質文化遺產代表性傳承人，她13歲便開始從事表演藝術，16歲時演出電影《劉三姐》中的劉三姐知名度大增，該片更榮獲第二屆大眾電影百花獎，且在全球50多個國家發行，她自己曾說「是「劉三姐」成就了我，她讓我成為大家喜愛的演員，我的藝術生涯和『劉三姐』緊緊相連」。