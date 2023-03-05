針對預告修正「全民防衛動員準備法」，引發外界討論，行政院長陳建仁今天說明，沒有「下架」的問題，未來會收集各方的意見、進行更好的社會溝通，全力以赴將攸關國家安全的《全動法》修得更好，因應新的局勢變化，確保國家安全。

陳建仁今天視察南臺科技大學H2創業家族圓夢宿舍，被問到他曾提到《全動法》預告14天後下架，但政院聲明沒有下架問題，是否繼續推動修法？陳建仁說明，「之前說下架，只是回應立委黃國書的說法」。

他說，當時黃國書問國防部預告《全動法》修法會不會下架，實際上預告法律在預告期滿時就會移除，沒有下架用語，為澄清下架用語，因此請羅秉成政委說明，所謂下架是從網站中移除，但在法律作業，沒有下架這樣的用語。

他強調，《全動法》是已有的法律，修法關係國家安全，各民主國家都有這樣的法律，為使修法更周延，請國防部徵詢各方意見，國防部在這樣安排下，預告全動法修法法律，主要目的是蒐集各方意見，過程中也發現很多寶貴意見，請國防部及各部會應參考做更好修法，並參考世界先進國家法律做更好說明及社會溝通，讓修法更圓滿。

陳建仁說，他個人認為，修法應參考各國法制及國內需求，將與各部會全力以赴把法令修的更好，以因應局勢變化，確保國家安全。