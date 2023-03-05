警廣電台製作的《警政署阿昭署長來了》防詐宣導系列影片。（翻攝畫面）

詐欺犯罪手法多變，近年來對人民造成龐大的財產損失，北市政府警察局與民間團體「果陀劇場」，以公私協力、地毯式的宣導策略，將各式各樣詐騙手法的態樣及防範技巧烙印在民眾的腦中，有效提升大眾對於個人資料及財產的保護意識。

北市刑警大隊與果陀劇場合作拍攝2支防詐宣導短片，分別為針對年長者容易上當的「假冒親友來電」，劇中提及透過電信管道，由境外竄改電話號碼，假借遠房親戚、久未連絡好友等名義，謊稱急需用錢，以此手法濫用年長者的信任與善良，騙取畢生積蓄。

短片由果陀劇場黑色激爽音樂劇《我在詐騙公司上班》的表演者辰亞御、王國讚以及員警參與，以舞台劇的形式，結合豐富的臉部表情、肢體動作與帶節奏感、喜劇效果的台詞，以輕鬆、幽默的風格詮釋出詐騙手法。

警廣電台製作的《警政署阿昭署長來了》防詐宣導系列影片，對於最常見的「假網拍」、「假投資」、「假愛情交友」、「解除分期付款」、「假冒親友」等五種手法進行深入淺出的講解，該系列影片除了可透過本局「台北波麗士」及「反詐騙小金剛」臉書粉絲專頁上網觀看之外，將在各場域之電視牆推播，持續透過各式管道落實分群分眾宣導，力達全民識詐之目的。