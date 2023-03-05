南投立委補選由民進黨籍蔡培慧勝出，前駐美代表處政治組長、民進黨議員趙怡翔今天表示，賴清德上任黨主席後，努力改革民進黨，找回民眾的信任感。這場選舉對民進黨而言，確實有很大的鼓舞作用，也提醒著我們，一定要繼續改革民進黨，使全黨上下更貼近民心，更了解民意。

趙怡翔認為，這場選舉驗證了三項重要項目，首先是候選人的素質很重要，蔡培慧曾經在921震災重建基金會工作，擔任臺灣農村陣線秘書長，後續也在立法院與中央政府擔任要職，這些經驗也反映在她提出的十大政策當中。而在競選期間，看不到林明溱發表政策白皮書，唯一具體承諾似乎為自己不尋求連任。因此即便南投縣為深藍選區，面臨不理想的候選人，選民仍會做出不同選擇。

其次是地方議題不等於中央議題，趙怡翔指出，民進黨在去年九合一選舉遇到重大挫敗，許多評論家也預言2024年可能面臨同樣結果，整體政治環境將對民進黨頗為不利。但他從來不買單此類說詞，畢竟2018年及2020年的選舉結果已經充分證明，選民會以不同的視角看待中央及地方的選舉。而這也就是國民黨的盲點。

第三，他認為，賴清德已找回民眾對民進黨的信任感，賴清德主席上任後，努力改革民進黨，從辦理多場檢討及與基層黨員互動的會議外，也主動處理學倫、黑金、黨紀及其他艱困挑戰，努力讓這些問題不再纏繞著民進黨的執政與選舉。這樣的態度與立場，讓許多曾經對民進黨失望的選民，願意再次給民進黨機會。

此外，他分析，賴清德在這次選舉中，以身作則，不斷動員全黨上下要以行動支持蔡培慧，展現出民進黨不能輸的精神。而相對的，最有可能代表國民黨出任2024年總統候選人的侯友宜卻選擇不參戰，將南投縣的選舉視為與他無關。這場選舉對民進黨而言，確實有很大的鼓舞作用，也提醒著我們，一定要繼續改革民進黨，使全黨上下更貼近民心，更了解民意。