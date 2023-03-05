「最強狗仔」葛斯齊先前在大陸富商汪小菲與女星大S之間的糾紛中，爆了許多汪小菲的黑料，得到不少關注。近日，他又語出驚人，首曝小S是一個很善變的人，曾經靠著消費前姐夫汪小菲拿到了1200萬元，更表示：「如果沒有姐夫，她在內地根本都算不上什麼。」

葛斯齊近日在直播中表示，他認為小S是個善變的人，很懂得觀眾想看甚麼。在汪小菲沒有和大S離婚之前，小S曾拉著汪小菲錄過一段貼身熱舞的短影片，當時汪小菲一臉無措，只有小S一個人狂嗨，據說這一條視頻是小S私接的，收益在300萬元人民幣左右，換算成台幣約1300萬，葛斯齊還表示，因為小S在內地已經沒有多少市場了，若是不扯上汪小菲就遠遠沒有300萬。

網友們也發現，小S貌似無論對前姐夫還是現姐夫都非常有一套，其中前幾日具俊曄接了一個醫美代言的廣告，大S幫老公轉發後，小S也跟著來了一波轉發，並大讚具俊曄非常有男人味。還有，林志玲的老公AKIRA上了小S節目後，小S也瘋狂跟他互動，逗趣舉止笑翻不少觀眾。

而葛斯齊這次揭小S黑料也令大陸網友相當驚訝，網友們認為自從汪小菲和大S在網上徹底鬧僵後，葛斯齊從未說過大S一句不好，反而是狂爆汪小菲的黑料，不過，葛斯齊曾經曝光過小S老公婚內出軌的事情，也不完全力挺S家，如今葛斯齊的發言令廣大網友困惑他的立場。