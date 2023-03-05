人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標！玉山第四個10年聚焦「壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線、ESG永續發展」5大策略主軸，配合策略的發展，2023年預計招募600位各領域優秀人才，除了50位儲備幹部外，也積極延攬私人銀行、財富管理、跨境服務、永續金融、資訊科技、資料科學等多元領域人才，並且透過完整培訓、高挑戰目標與團隊協作，打造未來關鍵人才。

儲備幹部計畫是玉山培育關鍵人才重要一環，也是一個具備高度挑戰與成長的舞台。玉山儲備幹部計畫共有三大類別，分別為儲備幹部MA（Management Associate）、財金儲備幹部TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate），MA又分為「法人金融」、「零售銀行」及「證券業務」三大組別，以金控的高度進行精練培育，在各專業領域中不同部門輪調學習，輔以學長姐近身指導，並有機會參與金控或銀行重要專案，獲得多元創新學習及國際舞台歷練的機會，建立系統性思維與宏觀視野。TA是財金交易優秀人才庫，主要分為「Quant組」、「Trader組」及「Capital Market組」3大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。玉山TMA則是台灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以資訊技術為基礎，培育專案管理能力，讓技術專業與策略思維並進，於Fintech、AI-Big Data及Information Security領域打造兼具雙軌發展之π型人才，創造無限可能。

「來玉山，你有最遼闊的遠景」，透過完善薪酬福利制度、多元發展舞台、友善職場措施等面向，打造一個能激發員工熱情、充分發揮潛能並實踐自我價值的工作環境，也誠摯歡迎理工背景、有志到海外發展、各領域博士生等多元國內外人才加入玉山，一起用雙手彩繪精彩的永續未來。