Netflix近期推出《以神之名：信仰的背叛》紀錄片，揭露韓國4名邪教教主的故事，其中又以「攝理教」的教主鄭明析最引人注目，他不僅長年性侵來自韓國、大陸、澳洲、香港等地的女信徒，就連台灣也出現受害者，而且這些「年輕新娘」還需滿足「6大條件」才能被他召喚「侍寢」，完整的SOP令人看了瞠目結舌。

韓國邪教「攝理教」的教主鄭明析，過去除了曾性侵來自香港、大陸、韓國、澳洲等多名女性外，2011年也爆出高達百位來自台灣台大與政大的高學歷女學生也遭到他的侵犯。南韓媒體《뉴스앤조이》曾報導，一名來自台灣的陳姓女學生在1999年剛上大學時就加入攝理教，2006年被選為教內「常青樹」的明星成員，也就是可以近身接觸教主的「高階信徒」。

她透露並非所有人都能進入常青樹，因為除了得是年輕女性外，還要符合「受洗至少3年」、「讀過3次聖經」、「傳教給3個人」、「得到教會高層認可」，並符合「高顏值」、「身高至少要有170cm」2大項關鍵條件，並且還要以「一生奉獻給上天」把教主當作新郎一樣愛慕、服侍，一輩子不能與他人結婚的決心，就能成為「神的新娘」。

陳姓女子也坦言，自己入選常青樹後曾被「主任級」女牧師叫去拍性感裸照，就連私密處也會拍，他們宣稱這個舉動是在表達對教主的愛慕和尊敬，而當時答應拍攝的女孩們被洗腦後都自願被拍，還有一些韓國女教徒會拍裸體影片統一上呈給教主欣賞。

而紀錄片中除了有多名被害女子出面痛哭自己受到鄭明析性侵外，反攝理教的網站「出埃及記」中也曾公開教會高層整理給鄭明析的「選妃花名冊」，裡面詳細記載了16~28歲之間女孩們的基本資料，還有不少女性受害者穿著清涼的比基尼照並擺出各種性感的姿勢。而這些女孩會從各地教會代表選出外貌優質且符合條件的女孩待鄭明析「欽點」成為神的新娘，之後「新娘」就會被帶到神聖的殿堂，以「檢查身體」等理由性侵，他還會洗腦被害者自己是彌賽亞，若是反抗就會遭到詛咒，進而控制被害者的身心性侵得逞。

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