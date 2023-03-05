台大醫院近日被美國媒體評比為全球最佳醫院第249名，對此國內醫界紛紛抱不平，認為排名不應該這麼後面。衛福部長薛瑞元今分析，可能是東西方病患在就醫感受上存有文化差異，導致台大醫院排名較為落後。

美國新聞周刊（Newsweek）近日公布最新「全球最佳醫院」，台灣共有35家醫院上榜，其中台大醫院排第249名，為全台第一，其次依序為台北榮總、高雄長庚、成大醫院、中國附醫、林口長庚、台北長庚、台中榮總、國泰醫院、高雄榮總等。

薛瑞元今出席「台灣復健醫學年會及連倚南基金會第四屆卓越研究奬」頒獎典禮，針對國內首屈一指的台大醫院遭排在全球第249名回應，他提到，國內有30多家醫院能進入排名，本身就是值得高興的事，但台大排名較落後，可能與國際病人的文化差異有關。

薛瑞元解釋，台灣醫院因為病人比較多，尤其是在一進門就能感受到很熱鬧，也許就是因為這樣讓國際人士感受到文化差異，因此台大醫院的排名才較落後。他認為，評價一間醫院要看所採用的指標為何？如果該雜誌著重在病患感受的部分，自然就會有這樣的結果。

薛瑞元也提到，過去三年復健醫學在疫情中非常辛苦，必須投入大量心力在防疫作戰中，因疫情也減少服務機會，尤其以前2年受衝擊非常大，現在疫情進入尾聲，患者都回來了，未來台灣人口結構改變及病型態變化，復健醫學非常重要，期待能繼續為老化社會提供復健病患最好的照護。