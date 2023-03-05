第14屆大陸全國人民代表大會第一次會議5日在北京展開，針對今年中共軍事戰略方針，大陸國務院總理李克強在政府工作報告中指出，要圍繞實現建軍100年奮鬥目標，「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」，全面加強練兵備戰。另據書面資料顯示，今年大陸國防支出1兆5537億元（人民幣，下同，約合新台幣6.86兆），較去年增長7.2％創新高。

李克強在政府工作報告中強調，我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，圍繞實現建軍100年奮鬥目標，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，完成好黨和人民賦予的各項任務，全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，大抓實戰化軍事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭。

李克強還指出，全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，加強重大任務戰建備統籌，加快實施國防發展重大工程，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建設。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展「雙擁」活動，合力譜寫軍政軍民團結新篇章。

據大陸財政部的《2023年中央和地方預算草案》報告，2023年大陸中央本級主要支出具體項目具體情況，其中，國防支出1兆5537億元，較去年增長7.2％。而過去6年，大陸的國防預算分別為2017年1兆0443億元、2018年1兆1070億元、2019年1兆1898億元、2020年1兆2680億元、2021年1兆3553億元、2022年1兆4504.5億元，國防費預算增幅分別為7％、8.1％、7.5％、6.6％、6.8％和7.1％。