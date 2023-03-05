色情護膚主打「四手聯彈」 網路廣告打太大GG了

台北市警中山分局督察組日前接獲情資，有色情護膚店在網站打廣告，主打裝潢夜店風，甚至有「2人4手」的四手聯彈服務，警方暗中蒐證，2日與長安東路派出所員警持搜索票查緝，共計查獲負責人、員工、6名男客6名與9名女服務生等17人，並查扣不法所得新台幣7萬餘元、帳冊、監視器等證物。

中山分局日前掌握情資，遼寧街某商辦大樓地下1樓暗藏春色，經多日探查蒐證，果真查獲掛羊頭賣狗肉的色情護膚店；甚至在警方突襲時，還有包廂正在「人與人連結」。

據了解，這家護膚店透過業績幹部，在網路張貼小姐的清涼照片、性交易服務噱頭與通訊方式等資訊，吸引顧客上門，以每次新台幣2700元至3600元不等代價，從事半套性交易，從中獲取媒介費得利。

警方蒐證發現，該店在網路除強調夜店裝潢風格，有如來到信義區之外，還稱因地點在南京復興捷運站附近，交通便利，又不怕跑到林森北路被老婆查勤，是「老司機」值得尋花問柳的好地方。更令警方訝異的是，該店還推出2人4手、四手聯彈的特殊服務，讓許多老司機想一探究竟。

全案警方偵詢後，將負責人、員工依刑法妨害風化罪，移送台北地檢署偵辦，另女服務生及男客，依社會秩序維護法裁處。中山分局強調，色情業者切勿心存僥倖，以身試法，對於暗營色情交易之行為，定強力掃蕩，以維善良風俗，淨化治安。