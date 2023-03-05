國際扶輪青年領袖營參加學員主要為大學生，許久未在公開場合演講的蕭碧燕，以「不失敗的理財好習慣」為主題進行專題演講，博得現場大學生喝采。蕭碧燕說，這是她近年來演講聽眾年齡最低的對象，但她仍不忘對年輕人耳提面命，理財必須先養成好的習慣，如果沒有正確的觀念與態度到頭來則是一場空，不是年輕就可以抵抗高風險，「你所有的時間都很重要，因為錢花完了可以再賺，但時間浪費了，永遠也回不來，」放棄是一秒鐘的事，堅持是一備子的修行。

在場有大學生提問，現在適合買加密貨幣嗎？蕭碧燕直言，買美金都比買加密貨幣好，因為「不懂的東西我絕對不碰，不是不願意賺那個錢，而是我還沒學懂，但我個人覺得買美金放在身邊比較安心。」她以自己的經驗分析，「大多數人貪圖人家的利息，人家就貪圖你的本金，」所有的理財工具沒有哪一種最好，自己懂的商品才是最好的。

蕭碧燕指出，2020年全球發生Covid-19，衝擊台股加權指數從2020年初的12,197點下跌到8,525點，之後快速反轉漲到最高18,619點，漲幅超過1倍，而這一波最大的贏家，幾乎是不到40歲的年輕世代，但別人成功的經驗不一定適合自己。

蕭碧燕表示，她從18歲開始記帳，至今已40幾年，記帳的好處是告訴自己在哪裡花很多錢，必須在哪個地方收支做最好的分配，不過記帳也是有技巧的，要分類，否則記流水帳是沒有意義的，她也以自己的人生哲學勉勵年輕學子，「最重要的事情最先做，」賺錢固然很重要，但年輕歲月很寶貴，不值得都用來賺錢，年輕時提升自己的能力最重要，真正的財富就會是你的能力。

那麼，該如何找到自己穩定累積財富的方法？她分享有4招，包括賺錢的能力、用錢的能力、投資的能力與儲蓄的能力。

長期推廣投資定期定額基金的蕭碧燕說，定期定額適合沒有時間學習專業金融知識的人，投資小白可先設定15%至20%停利點即可。

至於如何挑選基金？蕭碧燕認為可挑選走勢向上的股票型基金，例如台股、美股、全球科技等都可參考，因為這3類多頭比空頭常很多的市場，成功的機率最大，此外成立時間10年以上，至少經歷過1次股災，淨值下跌的幅度要能夠接受也是必要條件，透過長期收益打敗績效指標(Benchmark)，長中短期績效皆優於同類型基金平均值的基金，是基本判斷標準。