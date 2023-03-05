屏東縣中小聯運如火如荼進行中，但比賽場地卻出現多處補丁，引發質疑。（謝佳潾攝）

屏東縣中小聯運如火如荼進行中，但比賽場地卻出現多處補丁，引發質疑。（謝佳潾攝）

屏東縣中小聯運如火如荼進行中，但比賽場地卻出現多處補丁，選手雖稱不至於影響跑步秒數，但家長卻看得心有餘悸，擔憂孩子安全問題，因而向民代陳情，縣議員黃明賢、市民代表傅建雄見狀後也質疑，「這樣的場地讓孩子比賽合適嗎」？對此，屏縣府體發中心強調，專家確認場地安全無虞。

屏東縣中小聯運3日登場，各校好手一連3天在縣立田徑場一較高下，但卻有家長發現比賽場地出現多處補丁，如跳遠的場地就非常明顯，補丁後的跑道與原跑道顏色不同，踩起來的感覺也不一樣，補丁的踩起來較原跑道軟，就怕因此有場地安全的疑慮。

選手則稱，跑道出現補丁不至於影響跑步秒數，但仍一致當然最好。為此，家長不放心安全問題，向民代陳情， 縣議員黃明賢、市民代表傅建雄見狀後也提出質疑，「田徑場地多處補丁，這樣的場地讓孩子比賽合適嗎」？

對於家長與民代的質疑，屏縣府體發中心澄清，屏東縣立田徑場2017年整修並取得認證後，因認證期限已過必須重新申請田徑協會認證，且屏縣爭取大型賽事辦理，使用頻繁致賽道鋪面層磨損，原預定於未舉辦賽事期間，進行田徑場鋪面部分修復及再認證作業，但因臨近年中小學聯運賽事前，施工廠商未能於原訂期程依中華民國田徑協會認證標準完成施作，因此先做部分賽道復原。

體發中心強調，雖然賽道在賽前僅能做到部分復原，但為了選手的安全考量，賽前也特別邀請台灣體育運動管理學會的專業委員場勘，在確認場地安全無虞後，才確定中小聯運如期舉行。

體發中心表示，待中小聯運5日閉幕後，會依專業委員意見進行場地修復工程施作，而且該場賽事結束後，田徑場要到今年11月才有縣運等賽事，這段時間會全面修復跑道鋪面，連同草皮也會整修，藉此完成田徑協會的認證。