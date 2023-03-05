《城南、台大》觀光摺頁。（北市觀傳局提供）

台北市大安森林公園內杜鵑花、繡球花已經綻放，假日吸引不少民眾及遊客賞花，鄰近的城南街區更充滿歷史及音樂創作氛圍，台北市觀光傳播局為此推出《城南、台大》觀光摺頁，民眾只要跟著指引走，便能享受城南銅板美食與此地豐富的文化底蘊。

觀傳局介紹，匯聚博物館群與獨立精神場域的城南街區，是台北市最為人文薈萃的重鎮之一。《城南、台大》觀光摺頁精選南海學園特色博物館，亦介紹蛻變重生後的老屋新貌、牯嶺街一帶小劇場、舊書店與集郵社，以及不可錯過的街邊銅板美食。

觀傳局表示，摺頁搜羅公館商圈、台灣大學周邊林立的音樂展演空間、獨立書店、藝術家匯聚的寶藏巖國際藝術村等介紹，還有師大龍泉商圈、台大公館商圈小吃美食推薦，民眾若有餘裕，不妨按圖索驥來趟城南之旅。

觀傳局補充，民眾3月前來大安森林公園及城南地區周邊參與「2023台北花節」系列活動，不妨跟著《城南、台大》觀光摺頁一起走進當地，感受此處特有的人文風情。

中、英文版摺頁可於全台各地旅遊服務中心免費索取，或至台北旅遊網查閱電子版（https://www.travel.taipei/zh-tw/media/publication/details/417 ）。