李克強表示，今年是政府換屆之年，對於今年工作重點簡述以下八項重點。一，著力擴大國內需求。把恢復和擴大消費擺在優先位置。多管道增加城鄉居民收入。穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復。

二，加快建設現代化產業體系。圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。大力發展數位經濟，提升常態化監管水準，支援平台經濟發展。

三，深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支援民營經濟和民營企業發展壯大，支援中小微企業和個體工商戶發展，構建親清政商關係。

四，更大力度吸引和利用外資。擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度。落實好外資企業國民待遇。積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）等高標準經貿協定。繼續發揮進出口對經濟的支撐作用。

五，有效防範化解重大經濟金融風險。有效防範化解優質大型房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構。

六，穩定糧食生產和推進鄉村振興。七，推動發展方式綠色轉型。深入推進環境污染防治。加強城鄉環境基礎設施建設，持續實施重要生態系統保護和修復重大工程。八，保障基本民生和發展社會事業。加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。