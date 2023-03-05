一年一度清明節將至，近期陸續有民眾開始掃墓祭祖，並順勢整理墓邊雜草，高市府環保局提醒，「高雄市除草劑管理自治條例」已於2019年正式實施，非農業用地全面禁止使用除草劑，違者開罰5000元以上、5萬元以下罰鍰，條例施行至今，環保局共查獲11件違規使用除草劑案件。

高市府環保局表示，「高雄市除草劑管理自治條例」已於2019年5月9日正式施行，除了農牧用地、林業用地及養殖用地外，其他非農業用地全面禁止使用除草劑，例如公園、學校、住宅區、醫院、溪畔、道路2側以及墓園皆在禁用之列。

為了打造城市友善環境生態，環保局訂定「高雄市除草劑管理自治條例」，若於除草劑禁止使用的土地違規使用除草劑，經採集檢出除草劑成分，將對行為人、土地所有人或管理人處5000元以上、5萬元以下罰鍰。根據統計，條例施行迄今，環保局累計接獲50件違規使用除草劑檢舉案件，其中查獲11件違規使用除草劑，而這11件採樣送驗的植物樣本，檢出含有嘉磷塞、固殺草等除草劑成分，累計裁罰金額5萬5000元。

環保局長張瑞琿特別提醒民眾及墓園管理單位，千萬不要用除草劑清除墓園的雜草，使用除草劑除了會破壞生態鏈、影響民眾健康，還可能因此吃上罰單。另外，她也呼籲民眾持續與環保局配合支持非農地禁用除草劑，齊心保護環境，並守護彼此健康。