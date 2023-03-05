第14屆大陸全國人民代表大會第一次會議5日在北京舉行，就2023年民生工作的建議，國務院總理李克強特別強調，把促進高校畢業生就業工作擺在更加凸出的位置；針對疫情防控，李克強則指出，要推進疫苗迭代升級和新藥研製，切實保障群眾就醫用藥需求。

李克強在政府工作報告中提出今年工作建議表示，社會政策要兜牢民生底線，落實落細就業優先政策，把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加凸出的位置，切實保障好基本民生。

在保障基本民生和發展社會事業方面，李克強強調，要加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題，推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化，大力發展職業教育，推進高等教育創新。

李克強指出，要推動優質醫療資源擴容下沉和區域均衡布局，加強養老服務保障，完善生育支持政策體系。保障婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權益。做好軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象優待撫恤工作。

李克強說，要繁榮發展文化事業和產業，提升社會治理效能，強化安全生產監管和防災減災救災，全面貫徹「總體國家安全觀」，建設更高水準的平安中國。

當前大陸疫情防控已進入「乙類乙管」常態化防控階段，李克強說，要更加科學、精準、高效做好防控工作，圍繞保健康、防重症，重點做好老年人、兒童、患基礎性疾病群體的疫情防控和醫療救治，推進疫苗迭代升級和新藥研製，切實保障群眾就醫用藥需求，守護好人民生命安全和身體健康。