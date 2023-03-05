林嘉俐主持手語節目。（大愛電視台提供）

林嘉俐日前才在臉書分享與爸爸見面的可愛合影。（摘自臉書）

金鐘視后林嘉俐的2023年上半年相當充實，不但自己的真實故事被拍成連續劇《早點回家》5月就要上演，而且她沒想到，從小就比別人多會的一種「母語」-手語，原本是一種心理負擔，竟然在長大後自己演員的專業也能用上。大愛電視全新節目《手比嘛會通》，由演員林嘉俐、手語翻譯老師朱愛琪擔任主持人，用情境劇帶領觀眾學習手語單詞，還有聾人文化的知識百科以及名人金句。

林嘉俐在父親生日這天，用臉書上分享主持手語節目的喜悅：「手語不但是我的母語、也是我的父語。在父親生日的這天露出預告，也是一個美好的生日禮物。」林嘉俐從小在聾人家庭環境中成長，手語對她來說，是最直接、純粹的溝通方式，溝通時必須看著手語者的眼睛和臉，才能感受到對方需要什麼。林嘉俐表示，如果有人看到《手比嘛會通》學手語，多學一個字，然後有越來越多人能跟父親互動，這個節目就成功了。

林嘉俐也用自己的親身經歷鼓勵同樣是聾人家庭的孩子。她從小擔心自己的父母和別人的不同而被笑，小時候第一次和媽媽坐公車，會因為媽媽的動作比較大而感到害羞，漸漸地意識到自己很不懂事，於是當有同學到家裡玩，就會主動教同學手語，讓他們可以和父母互動，林嘉俐說全部都教過一遍，同學來家裡就會很自在，爸媽也會很開心。林嘉俐說這是很重要的心理歷程，自己先勇敢跨出一步教別人手語，用手語比了一個字，就可以拉近彼此的距離。

她說手語很長一段時間不用就會荒廢，但因為聾人朋友很善解人意，只要比一個字彙，爸爸就會知道這句話在說什麼，最重要還要靠表情與動作互動溝通。

林嘉俐回憶手語帶給她的難忘記憶，因為手語除了比動作還要加上表情，自己當初進入戲劇系，做表演不自覺情緒一來表情就會特別多，卻被當時的老師金士傑說是「髒」。林嘉俐解釋，在表演術語中「多」就叫做「髒」，讓當時的她很傷心、痛苦，也一直想簡化自己的表情，多年後她才想到可能是原生家庭的影響。

沒想到現在手語也讓林嘉俐獲得不少演出的機會，在《手比嘛會通》節目，手語翻譯老師鄭毓蘭則稱讚林嘉俐樂於分享與傳授手語，在比手語方面也很道地與生動，對她的表現可圈可點。

光是看林嘉俐主持手語節目還不夠，如果想了解林嘉俐小時侯跟父母用手語相處及曾經叛逆的成長過程，大愛戲場從4月底開始先推出林嘉俐入圍第51屆金鐘獎戲劇節目女主角獎的《吉姊當家》，緊接著5月底推出林嘉俐的真實人生的《早點回家》，讓大家能更了解，在聾人家庭長大的林嘉俐帶給社會的正能量有多大。

除了林嘉俐，《手比嘛會通》的另一位主持人朱愛琪從學生時期就熱衷志工服務，曾經自己創立手語社、有主持的經驗與演出舞台劇，現在除了擔任手語翻譯老師，也斜槓過許多身分。朱愛琪認為手語雖然是一個動作，但人們不用說話、透過動作就能夠交流，感覺很神奇。節目錄影時，手語顧問老師陳濂僑也都會來看朱愛琪錄影、調整手語動作，兩人是認識多年的好友，主持手語節目27年的陳濂僑也表示，《手比嘛會通》除了幫助聽人也幫助聾人，讓每一個人都能夠從各種不同的角度來瞭解手語。