日本前桌球選手福原愛，2021年7月與男星江宏傑結束5年婚姻，而她也被爆出婚內出軌，讓她形象及名譽瞬間跌到谷底，而近年來她將事業重心轉往大陸，日前她表示，將要推出虛擬產品給喜愛她的粉絲收藏，且限量發布3999個，另外，她也在影片中透露全新的身分。

FanFirst日前在微博發文，表示將正式啟動大陸娛樂元宇宙項目，而做為官方獨家發行數字人的平台，福原愛成為第一個被挑選的對象，「FanFirst團隊精心設計屬於福原愛的獨家限量數字人形象，讓粉絲們可以擁有獨一無二的愛醬數字人，獲取專屬身分」並宣布將限量發布3999個「數字人」虛擬商品。

在釋出的影片中可見，福原愛將頭髮綁起對著鏡頭說道「我是琉球Asutida的董事福原愛，我和琉球Asutida的全體隊員，要在FF平台發行專屬於我們的數字人和數字產品了，請大家支持我們，謝謝」該消息曝光後，大陸粉絲紛紛留言替她加油打氣「愛醬好美，支持愛醬」、「哇奧，愛醬要發布數字人了」、「大讚啊！愛醬的數字人藏品」。

事實上，去年10月27日在微博成立「福原愛中國工作室」開張至今4個月，該工作室的微博卻悄悄關閉，且消失前追蹤數僅有900多人，與福原愛的個人帳號552萬粉絲呈強烈對比，如今福原愛宣布進軍元宇宙，又同時公布琉球Asutida的董事身分，讓網友猜測她似乎已走出婚內出軌陰霾，將重啟演藝事業。