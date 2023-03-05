台南今日舉辦古都國際半程馬拉松，主辦單位提供超豐富的美食當作補給，網紅台南Josh報名參加半馬，事後他在臉書表示，其中一站補給站是現炸魷魚，讓他差點停留吃2盤，直呼「真的差點就守不住」，貼文曝光一票網友笑翻說「那是陷阱點啊！」更有人爆料自己在該補給站卡20分鐘。

台南Josh今（5）日在個人臉書粉專指出，今參加台南古都國際半程馬拉松，這也是他相隔7年再次跑半馬，這次的成績是1小時55分32秒，比上次進步15分鐘。他說，這次跑古都國際半程馬拉松，途中跑到漁光島的補給站，發現竟然有現炸魷魚，讓他直呼「夭壽骨，差點就點個2盤內用了」。

體育主播李祐廷也在他的貼文下方留言，「上次去跑南投，補給站還有超多香腸和水餃，害我差點跑不完。」台南Josh也回覆說，「前面有壽司跟煎餃我都可以忍，現炸魷魚真的差點守不住」。

其他網友也分享跑完心得，「還有西瓜汁，我喝了2杯才走」、「那是陷阱點啊」、「夭壽讚的補給」、「這站我就休息20分鐘了」、「你確定你跑的是馬拉松，而不是台南的夜市嗎」、「小弟我報10K組，還有大哥喊不要跑了，停下來吃個滷味和壽司，我快笑死」。

根據「台南古都國際半程馬拉松」官網顯示，要讓跑者累了也可以吃美食，補給站提供滷味、烤香腸、烤雞、豬腳、豆花、炒米粉、碗粿、牛奶、蛋糕甜點和酥脆現炸魷魚等美味小吃。