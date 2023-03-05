昔日銀幕上的大英雄「終極警探」布魯斯威利（Bruce Willis），去年因罹患失語症宣布退出演藝圈，今年更確定其症狀為額顳葉失智症，導致記憶力衰退，以及情緒化，病況讓家人看了十分心疼，因此前妻黛咪摩兒希望透過舊電影，防止情況再惡化。

據《Star》雜誌報導，布魯斯威利於今年2月確定罹患失智症，導致記憶力急速退化，要記住事情都很困難，越做不到就越情緒化，即使親友心疼這樣的遭遇，卻也被逼著要刺激他往事的記憶，以防情況惡化。於是黛咪摩兒計畫每周播放他的舊電影或舊影集，讓他從自己過去的演出，喚醒一些回憶，甚至邀請跟他合作過的演員、好友們一起參與。

根據《Radar Online》消息指出，黛咪與布魯斯威利現任妻子艾瑪赫明，不但安排5個女兒都來陪伴他觀賞自己的舊片，也邀請了「雙面嬌娃」的女主角西碧兒雪佛、「終極警探」系列演妻子的邦妮貝黛莉亞，以及「浴血任務」席維斯史特龍等，期盼透過老友聊起往事，可以增加他恢復記憶的機率。

前妻黛咪摩兒（左）與現任妻子艾瑪赫明（右）都曾出演過許多作品，也對布魯斯威利的病情相當擔心。（圖/達志影像）

雖然家人們知道這麼做的幫助不大，但看到布魯斯威利的情況，他們必須什麼方法都得試，不能只放任他越來越糟。至於他的母親對他罹病的消息也感到相當難過，只能趁他完全忘光前，珍惜彼此相處的時光，而其他親人也都是這麼認為。