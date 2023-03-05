為搶救內科交通，紓解下班期間最塞的堤頂大道上國道路段，台北市交通局提出內湖到汐止國道高架路段下班尖峰時間，可開放行駛路肩，北市與中央交通部高公局等單位3日開會協調，雙方並未達成共識。有網友認為，開放路肩只是多一個車道繼續塞，解決一人汽車才是解決根源問題。

李明賢說，到底要不要開放下班尖峰時刻行駛高架國道路肩，成為兩難課題，對北市而言，內科通勤約16萬人，若從OD(起點與終點)數據分析，僅約4分之1是港湖當地，其餘下班回到市區或是外縣市，特別是下班從堤頂上國道車潮，幾乎回堵導致堤頂大道嚴重堵車；也因此若是可以開放路肩行駛，等於多一個車道空間，也有疏導車流的效果。

李明賢指出，對中央而言，則是主張從內湖到五股的高架國道路肩必須維持淨空，這長達7公里路段開放下班尖峰行駛，若發生車禍等事故或導致救護車等車輛延誤。

他說，不論中央或北市的立場，雙邊堅持各有立論基礎也各有利益，沒有絕對的對或錯，怎麼辦？交通議題，中央與地方也只能透過數據持續滾動檢討，繼續協調，希望找出平衡點。

李明賢也問網友，下班尖峰開放高架路肩車道，有助於舒緩堤頂塞車問題嗎？網友紛紛表示不贊成，「不行，開放路肩只是多一個車道繼續塞，解決一人汽車才是解決根源問題」、「把路肩拿去當車道，出事就真的沒空間。」、「這道理跟蓋再多條車道的高速公路一樣，一堆車塞在路上等著下交流道……」。

還有網友提出不少建議，「如果我坐公車比開車快，那我就會選擇坐公車，開公車專用道才是正解」、「上下班時間高乘載就能解決了」、「機車上國道就可以解決囉」、「分流上下班比較適當，讓企業各自決定上下班時間，每間公司都八點上班五點下班，給你十線道也是塞」。

對此，台北市交通局長謝銘鴻說，3日與高公局交換意見，北市提出堤頂到環河開放路肩，是因為看到國道很多地方有開放路肩的做法，高公局認為路肩平時就是為了緊急路況行駛，基於安全考量而有疑慮。

謝銘鴻表示，包括北上從環河到塔悠路段也有開放路肩，但由於其他地段有避車彎設計等，符合救護車、警車可放置條件，才有辦法開放路肩，當天只是初步交換看法，也尊重中央的意見，會再找其他方式克服。

謝銘鴻說，中央對於高速公路其他路段都在努力改善，包括五股、林口、堤頂、建國、圓山、重慶交流道等，高速公路車流、下閘道後的交織情形改善後，長期對於高速公路紓解阻塞有幫助，不管從哪個交流道上都會比較快。

對於內科塞車問題，謝銘鴻強調，未來持續加開公車班次，並與企業合作，鼓勵企業實施彈性上下班、員工通勤大眾運輸方案等。