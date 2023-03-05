第5屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將於8日台中率先開打，5日進入官辦熱身賽階段，首場將由荷蘭隊出戰富邦悍將，看到全新翻修過的洲際棒球場，富邦總教練丘昌榮、外野手林哲瑄及申皓瑋都直呼跟過去大不同。

為了達到舉行經典賽場地標準，洲際棒球場升級及資源挹注經費合計約達4500萬元，包含球場排水系統、場內噴灌系統更新、比賽照明設備、草皮養護、新增場邊觀眾席安全護網、投手丘及本壘板、紅土區重建均比照大聯盟比賽球場標準。

今天上午首場在洲際進行的官辦熱身賽由富邦對戰荷蘭，富邦球員比中華隊還早踏進改造過的球場，林哲瑄說：「場地很漂亮，剛剛有踩一下草皮，草很密，跟以往台灣球場很不一樣，讓我回味以前在美國大聯盟使用的狀況。」

丘總也指出，草皮跟土很不同，「界外區跟內野的紅土就不同，紅土與草地的交界處也都有切齊。」申皓瑋開玩笑說，現在的草皮踩起來綿綿的，感覺很適合露營，很好躺的感覺。