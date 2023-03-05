環台自行車賽桃園3／6預演，各區皆有路段執行階段性移動管制。（體育局提供／呂筱蟬桃園傳真）

2023國際自由車環台公路大賽3月13日將舉行桃園站賽事，賽道總長124公里，含括桃園10個行政區，並在3月6日辦理預演日，涵蓋桃園市各行政區，上午8點至下午2點將進行階段性移動管制，在選手車隊抵達前，除急難車輛外禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，待車隊通過後立即開放通行。

階段性移動管制包含：

1.大園區、觀音區、新屋區上午9點50至10點50分管制台61快速道路（19K至47K主線）。

2.新屋、觀音、楊梅、平鎮、大溪區：上午10點半至11點40分，管制台66線（1K至27.2K）

3.桃園區：上午8點至9點50分，管制桃園市政府周邊道路、上午9點10分至9點40分，管制中山路（縣府路至三民路三段）

4.蘆竹區：上午9點35分至9點55分，管制中正北路（中正路至南工路）、南工路（中正北路至南崁路二段）、南崁路二段（南工路至三民路一段）

5.大溪區：上午11點10分至11點40分，管制永昌路（台66線終點至員林路二段）、11點15分至11點45分，管制員林路案段（永昌路至石園路）、11點45分至12點10分管制石門路（溪州橋至石門水庫）、11點45分至12點20分管制石門水庫、11點50分至12點半管制環湖公路（石門水庫出口至北橫公路）、12點10分至12點40分管制北橫公路（環湖路至中正路）

6.龍潭區：上午11點25分至11點50分管制中正路(佳安段至新龍路)、11點30分至11點55分管制新龍路(中正路至中豐公路)、11點35分至12點管制中豐公路(新龍路至龍源路)、11點35分至12點10分管制龍源路(中豐公路至溪州橋)

7.大溪區、龍潭區：上午11點20分至11點45分管制石園路－文化路（員林路二段至中正路佳安段）

8.大溪區、復興區：12點至下午1點管制中正路（台7線至仁愛路）、仁愛路（中正路至台7線）

桃園市體育局與警方共同呼籲，今年賽事如同往年從桃園市政府出發，沿途會經過台3、台4、台7、台15、台61和台66等省道，終點設於角板山仁愛停車場。由於選手競技速度快，加上有超車需求，因此在選手車隊預計抵達時間至完全通過之前，將實施階段性移動管制，禁止人車通行，如路段有分隔島，採「順向進行管制、對向開放通行」。