新北市長侯友宜近期公開行程變少，外界猜測是為備戰2024，今日新莊區的光華國小舉行慶祝童軍節活動，新北市副市長劉和然也代表新北市長侯友宜出席，他被問及若是侯友宜最後真的決定出戰2024，是否會義不容辭代理新北市長；劉和然則說，市政都由包含自己在內的3為副市長、各局處分工合作，沒有需要誰專門代理。

對於侯友宜公開行程變少引起外界議論，劉和然解釋侯市長的行程分公開以及不公開，所以他其實的行程還是非常多；劉和然也舉例自己3日出席公私立國小校長會議時，侯市長當天其實也到安坑輕軌視察，因為安坑輕軌明(6)日起就會改成全日營運，所以他以路人、市民的角色，到安坑輕軌從頭搭到尾，了解有那些地方需要再改進。

劉和然強調，雖然是不公開行程，但侯市長其實是隨時隨地去新北市的各個角落，去看看市政建設，有時也會在辦公室跟一些學者專家、地方仕紳、市府同仁一起來談如何讓新北做得更好。

不過對於外界猜測侯友宜近期不公開行程大增是為備戰2024，若最後真的競逐大位，身為新北市副市長的劉和然是否會義不容辭的代理新北市長；對此他則指出，其實市政事由我們3個副市長、所有局處都會來分擔、共同分工，所以市政倒也沒有必須要由誰來專門代理。