公鹿的連勝紀錄就這樣被七六人爆冷中止了！儘管七六人5日打到第3節一度落後18分，還突然傷退了托必亞斯哈里斯、塔克兩名主力，卻靠哈登末節獨拿19分，以及恩比德最後41秒超前三分球，最後以133比130逆轉擊敗地主公鹿，也中斷公鹿16連勝，哈登全場貢獻38分、10助攻與9籃板的準大三元，恩比德31分、10助攻與6籃板。

儘管恩比德上半場打了17分鐘，拿下12分、4助攻與3籃板，他卻分別在第1節打完與上半場結束前1分鐘進入休息室治療，看來身體出現一點狀況，公鹿也靠米德頓半場15分，阿提托康波和布魯克羅培茲各有13分，打完上半場，取得59比53領先。

沒想到七六人下半場提前宣告退場的不是恩比德，而是左腿痠痛的托必亞斯哈里斯，公鹿第3節換成上半場得分掛零的葛雷生艾倫爆發，讓他單節進帳20分，一度帶領公鹿取得18分大幅領先，可是七六人也展開反撲，前3節結束，公鹿99比85領先。

七六人末節一開賽又宣布塔克因為背部拉傷退場，這反而激起他們鬥志，末節開始打出15比2猛攻，甚至靠著尼恩的三分球追成108比108平手，更靠恩比德最後41秒三分球，取得127比125首度超前，馬克塞也在最後25秒兩罰俱中，七六人領先4分。

暫停過後，米德頓搶投三分不進，哈登搶到籃板球後馬上喊暫停，儘管七六人被吹五秒沒發球違例，阿提托康波卻也發生走步違例，哈登最後9.2秒兩罰俱中，幾乎提前宣告七六人逆轉成功，就算阿提托康波最後6秒兩罰俱中也無濟於事了。