「爬個樓梯、蹲下站起就頭暈、心悸、臉色蒼白，小心是貧血」，台灣女性每年心血管疾病死亡人數是婦癌的3~4倍，且平均每5名育齡婦女就有一人貧血，往往因短暫且恢復快，容易被忽略。醫生提醒長期貧血，會造成各器官受損，腦受損、失智風險提高，最嚴重可導致心臟衰竭，造成死亡，建議可補充鐵劑，取代過量食用紅肉、或豬肝，反而造成血脂、血糖升高，得不償失。

國健署統計，2017年～2020年國內育齡婦女（15~49歲）貧血盛行率將近2成（19.08％），平均每5名育齡婦女就有1人貧血。每年三月第二周是「為女著紅日」台灣女人連線、台灣婦產科醫學會、中華民國血液病學會今天舉辦記者會，提醒「貧血是女人心最重要的小事」。

國健署署長吳昭軍表示，貧血的原因很多，包括鐵流失過多或吸收不足，也可能是營養不良或身體重大疾病造成血液流失或製造不足。貧血反映的可能是生理現象，包括營養不良、體內有潰瘍、腫瘤等重大疾病，不過最容易被忽略的就是，「貧血也可能導致心血管問題」，長期貧血會增加腦損、失智風險，還會造成心臟衰竭。

婦產科醫學會理事長陳思原指出，婦女比較容易發生缺鐵性貧血，主要是和「月經、懷孕和哺乳」有關；另外則是婦科癌症，但因為容易被忽略，導致輕微症狀容易久拖。

台灣周產期醫學會理事長詹德富表示，部分女性因為月經量多或營養不足的狀況下容易出現貧血的問題。如果發生在孕產婦身上，會導致胎兒體重不足，生長遲緩以及早產等風險增加。更重要的是，貧血是引發嚴重產後大出血重要危險因子。傷口癒合不良或感染也與貧血有關係。

中國民國血液病學會理事長，台大醫院檢驗醫學部主任周文堅指出，除非是急性心血管疾病才要輸血，若是一般的慢性貧血，可以補充鐵劑，血紅素兩周內就會回升。他也分享，門診常常被問，吃牛肉、葡萄」喝豬肝湯，就可以「缺鐵補鐵」？「事實上，常常只補到了血脂和血糖」，他指出，若是缺鐵性貧血，很難靠食物就補充到需要的量，反而會過度食用造成反效果，補鐵劑即可，且應暫時停下跑步等運動，避免對心血管負荷過大。

另外，如何檢視自己有沒有貧血？詹德富表示，若經血的量太大，例如衛生棉出現超過十元硬幣大小的血塊，就表示量太大或是有異常需要檢查。周文堅則表示，可以檢視自己的下眼瞼以及手心是否太蒼白，沒有血色，即可就醫檢查。